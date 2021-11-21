Лукашенко поздравил батутистов Рябцева и Буйлова с прекрасными результатами на чемпионате мира в Азербайджане

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21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по прыжкам на батуте Олега Рябцева и Андрея Буйлова с прекрасными результатами на чемпионате мира в Азербайджане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что накануне наивысшую оценку получило выступление спортсменов в синхронных прыжках. "Это было идеальное сочетание молодости, опыта и таланта, - подчеркнул он. - И сегодня, заняв высокие места в личных соревнованиях, вы еще раз подтвердили первоклассные традиции отечественной школы прыжков на батуте". "Отрадно, что наши батутисты с гордостью несут знамя белорусского спорта, проявляя большой профессионализм, волю к победе и любовь к Родине. Благодарим за это всю команду и тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко также пожелал спортсменам крепкого здоровья, удачи и благополучия.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!