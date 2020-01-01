Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2020 годом - новогоднее обращение Президента к белорусскому народу

Дорогие соотечественники!

Уходящий 2019-й медленно, но уверенно переходит в год 20-й. И все, что было в нем: яркие незабываемые события, лучшие начинания и мечты, нереализованные планы, - найдет свое продолжение уже буквально завтра.

В этом последовательном движении залог стабильности и процветания нашего молодого независимого государства.

Уходящий год прошел под знаком 75-летия освобождения Беларуси - события, символизирующего жизнь и свободу нашего народа. А в наступающем - мы будем отмечать 75 лет Великой Победы, победы великого советского народа над нацизмом.

Мы еще находимся под впечатлением от ярких спортивных побед Вторых Европейских игр, а уже завтра будем с замиранием сердца следить за выступлениями наших атлетов на олимпийских аренах в Токио.

Второй год, посвященный малой родине, плавно перейдет в третий, итоговый год трилогии. Сделано немало, но и много еще предстоит совершить.

Для миллионов горожан, неразрывно связанных с землей своих предков, 2020-й станет годом истины. Каждый должен найти дорогу к своей малой родине, вдохновляющей и дающей силы.

Недавно проведенные парламентские выборы сменит президентская кампания, которая станет еще более насыщенной и яркой в политической жизни страны. Вместе нам предстоит определить свою судьбу и будущее нашей суверенной Беларуси.

Наступающий год станет юбилейным, двадцатым нового, третьего тысячелетия.

Встречая его, мы отчетливо осознаем, как стремительно бежит время: совсем недавно мы радовались, что стали свидетелями миллениума, и не заметили, что прошло уже целых 20 лет.

Итогом этого активного созидательного периода стало построение независимого, суверенного государства. Мы это сделали впервые в истории.

В истории белорусского народа, которому не раз приходилось бороться за право "людьми зваться". И 2020-й не будет исключением.

Да, это будет год тяжелого труда и испытаний, побед и огорчений. Все, как в обычной жизни. Но как по-другому? Ведь право самостоятельно выстраивать свою судьбу легко не дается.

И это показал уходящий год. Он был сложным для сельчан, которым пришлось преодолеть предыдущие неурожайные годы. И они справились, не подвели.

Самое наглядное свидетельство этого - наши традиционно хлебосольные новогодние столы.

Наша промышленность сделала шаг вперед. Получили свое дальнейшее развитие транспорт, связь, энергетика, наука и многие другие важные отрасли народного хозяйства.

Мы можем по праву гордиться успехами отечественной школы медицины и образования, культурными и спортивными достижениями.

И, конечно, спасибо людям в погонах за мир и спокойствие на нашей земле.

В уходящем году наши позиции серьезно укрепились и на международной арене.

А завтра Беларусь возьмет на себя бремя лидерства в экономическом и оборонном союзах.

Словом, будущий год станет для всех нас временем дальнейшего становления и укрепления белорусской нации, сохранения основных черт идентичности и характера белорусов.

Того, что отличает нас от других, - гостеприимство, миролюбие, доброжелательность, отзывчивость.

Дорогие друзья!

Эти дни - уникальное время: от Рождества католического к Рождеству православному, когда мы, христиане, следуя лучшим традициям и заповедям, приглашаем на праздник духовности представителей всех конфессий.

Это время долгожданных зимних каникул и исполнения самых заветных желаний, время, которое с особым трепетом и надеждой ждут наши дети.

До Нового года остались буквально секунды. Этот миг действительно позволяет нам почувствовать себя частью одной большой семьи.

Осознать, что все мы, белорусы, являемся людьми одной судьбы. Судьбы, которую создаем своими руками, опираясь на духовные ценности своих предков, продолжая традиции своего народа, работая на благо своего Отечества.

Дорогие белорусы!

Уважаемые гости нашей страны!

Пусть 2020-й станет годом успехов и достижений, исполнения желаний и воплощения амбициозных планов во имя мира и процветания нашей страны!

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, счастье и благополучие.

С Новым годом!