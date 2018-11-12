Лукашенко поздравил белорусских батутистов с завоеванием золота на чемпионате мира в Санкт-Петербурге

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте Владислава Гончарова и Олега Рябцева с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Вы продемонстрировали сложную программу, проявив образцовое взаимопонимание и слаженность при выполнении каждого элемента. Это показатель вашего большого трудолюбия и качественной работы тренерского штаба. Убежден, что белорусские батутисты способны и впредь радовать наших болельщиков высокими результатами на важнейших международных стартах", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал спортсменам и всей команде крепкого здоровья, уверенности в своих силах и новых побед.-0-
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