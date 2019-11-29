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29 ноября 2019, 20:38

Лукашенко поздравил белорусских батутистов с золотой медалью на чемпионате мира в Токио

Во время выступления Олега Рябцева и Владислава Гончарова. Фото из архива
Во время выступления Олега Рябцева и Владислава Гончарова. Фото из архива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по прыжкам на батуте Владислава Гончарова, Олега Рябцева, Ивана Литвиновича и Алексея Дудорова с завоеванием золотой медали в командных соревнованиях чемпионата мира в Токио. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Это было яркое выступление, которое позволило опередить сильных соперников и подтвердило высочайший класс белорусской школы прыжков на батуте", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также пожелал спортсменам новых больших побед и успехов.-0-

Белорусская мужская команда выиграла золото ЧМ по прыжкам на батутеБелорусская мужская команда выиграла золото ЧМ по прыжкам на батуте
Белорусы Владислав Гончаров, Иван Литвинович и Олег Рябцев выиграли золото в командных состязаниях чемпионата мира по прыжкам на батуте в Японии.

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