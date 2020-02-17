Лукашенко поздравил белорусских борцов с медалями чемпионата Европы

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную команду по греко-римской и вольной борьбе с достойным выступлением на чемпионате Европы в Риме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Особые слова признательности глава государства выразил золотым медалистам - Ванессе Колодинской, Максиму Негоде и Магомедхабибу Кадимагомедову. "Пусть ваши прекрасные победы, а также серебро и четыре бронзы коллег по команде придадут всем уверенности в своих силах накануне олимпийских квалификационных стартов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал спортсменам и тренерам команды крепкого здоровья и ярких побед.

Как сообщалось БЕЛТА, белорусские спортсмены завоевали восемь наград (3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые) на чемпионате Европы по трем видам борьбы (вольной, женской, греко-римской), который прошел в Риме. В последний день соревнований представитель сборной Беларуси по вольной борьбе Расул Тихаев (весовая категория 86 кг) завоевал бронзовую награду. На третью ступень пьедестала почета также поднялся его товарищ по команде Омаргаджи Магомедов (92 кг).

Ранее белорусский борец греко-римского стиля Максим Негода (63 кг), "вольник" Магомедхабиб Кадимагомедов (79 кг) и представительница женской борьбы Ванесса Колодинская (53 кг) завоевали золотые награды континентального форума. Ксения Станкевич (50 кг) и Ирина Курочкина (57 кг) поднимались на третью ступень пьедестала почета. Серебро на счету атлета вольного стиля Нюргуна Скрябина (65 кг).-0-