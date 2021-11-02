Лукашенко поздравил белорусских гимнасток с успешным выступлением на чемпионате мира в Японии

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2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную сборную по художественной гимнастике с успешным выступлением на чемпионате мира в Японии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
"Дорогие друзья! На чемпионате мира в Японии всей командой вы открыли новую яркую страницу в летописи белорусской художественной гимнастики", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что завоеванные белорусскими спортсменками семь медалей в индивидуальных и групповых упражнениях - это, безусловно, успех и результат ежедневного напряженного, кропотливого труда.
"Я поздравляю всех, кто способствовал этому настоящему триумфу, кто сделал все возможное, а порой и невозможное, чтобы белорусские грации взошли на мировой пьедестал. Спасибо за блестящее выступление! Вами гордится Беларусь!" - подчеркнул глава государства.-0-