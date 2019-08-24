Лукашенко поздравил белорусских гребцов с новыми победами на чемпионате мира

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Марину Литвинчук, Ольгу Худенко, Станислава Дайнеко и Дмитрия Натынчика с завоеванием золотых медалей чемпионата мира в гонках на дистанции 500 м среди байдарок-двоек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Благодаря высокому спортивному мастерству, прекрасной физической форме и целеустремленности вы выполнили поставленную задачу, оправдав надежды белорусских любителей спорта", - отметил глава государства.
Президент пожелал спортсменам, тренерскому штабу и всей команде крепкого здоровья, уверенности в своих силах и новых громких побед.-0