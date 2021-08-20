Лукашенко поздравил белорусских легкоатлетов-юниоров

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил легкоатлетов-юниоров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.Сегодня на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике в Найроби Матвей Волков в прыжках с шестом завоевал золото. В метании диска Алина Никитенко стала бронзовым призером. А днем ранее Евгений Бриги завоевал серебро в толкании ядра.Александр Лукашенко тепло поздравил молодых спортсменов и тренерский штаб.Как сообщалось БЕЛТА, обладателем золотой медали мирового первенства стал Матвей Волков, который стал чемпионом в прыжках с шестом с результатом 5 м 45 см. В состязаниях по метанию диска среди девушек Алина Никитенко стала бронзовым призером, послав снаряд на 51 м 47 см. Накануне первую медаль для белорусских легкоатлетов в столице Кении завоевал Евгений Бриги, который с результатом 19 м 70 см оказался серебряным призером в состязаниях по толканию ядра.Беларусь в Найроби представляют шесть спортсменов, всего на мировом первенстве выступают 973 легкоатлета из 119 стран. Соревнования завершатся 22 августа.-0-