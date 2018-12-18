18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Белорусский союз журналистов с 60-летием со дня образования общественного объединения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"За прошедшие годы союз стал одним из самых авторитетных творческих объединений страны. Достойно представляя интересы отечественных журналистов, он заслужил признание медиасообщества как в Беларуси, так и за рубежом", - говорится в поздравлении.

Пройденный путь - отражение истории становления белорусских средств массовой информации. "Во многом благодаря усилиям вашей организации удалось сохранить и приумножить их лучшие традиции. И сейчас, в эпоху интернета, журналистское сообщество продолжает служить людям, выполнять свое предназначение - честно и объективно рассказывать белорусской и зарубежной аудитории о событиях в стране и мире", - отметил Президент.-0-