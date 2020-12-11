Лукашенко поздравил биатлонистку Динару Алимбекову с победой в спринте в Хохфильцене

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Динару Алимбекову с уверенным началом сезона и яркой победой в спринтерской гонке в Хохфильцене. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Сегодня ты добилась отличного результата на этапе Кубка мира, подняв белорусский флаг на первую строку итогового протокола. Молодец!" - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Динаре Алимбековой крепкого здоровья и новых успехов в борьбе за майку лидера общего зачета.-0-