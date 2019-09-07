Лукашенко поздравил членов команды по современному пятиборью с победой на ЧМ в Будапеште

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по современному пятиборью Ольгу Силкину, Анастасию Прокопенко и Ирину Просенцову с победой в командных соревнованиях чемпионата мира 2019 года в Будапеште. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Особые слова признательности и поздравления глава государства адресовал Ольге Силкиной, которая также завоевала золотую медаль в индивидуальном зачете и именную лицензию на Олимпийские игры 2020 года.

Ольга Силкина (в центре)

"Стабильные результаты на крупнейших международных стартах говорят о силе белорусской команды, грамотно поставленном учебно-тренировочном процессе, а также о вашем патриотизме и высочайшей ответственности. Молодцы!" - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он пожелал всем спортсменам и тренерам здоровья, благополучия и новых свершений.-0-

Белоруски завоевали два золота на ЧМ по современному пятиборью в Будапеште В личном первенстве на высшую ступень пьедестала почета поднялась Ольга Силкина - 1368 баллов, завоевав тем самым олимпийскую лицензию.

Фото Международной федерация современного пятиборья