Лукашенко поздравил членов КПБ с 100-летием со дня образования партии

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление участникам торжественного собрания, посвященного 100-летию со дня образования Коммунистической партии Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Провозглашенные ее создателями идеи социальной справедливости, равных прав и возможностей для всех граждан страны и народов мира, преданности Отечеству прошли испытания временем и войнами, выдержали смену политического строя. И сегодня являются ориентиром в построении сильного, независимого, толерантного государства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Коммунистическая партия Беларуси - активный участник политической, общественной, экономической и культурной жизни страны.

"Убежден, что, сохраняя преемственность традиций, отстаивая историческую правду, почитая героическое прошлое своего народа, вы всегда будете достойным примером для подрастающего поколения, - подчеркнул глава государства. - Благодарю вас за верность идеалам и стремление трудиться во имя мира и процветания нашей родной Беларуси".-0-