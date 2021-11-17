Лукашенко поздравил Даниэля Ортегу с победой на выборах президента Никарагуа

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Хосе Даниэля Ортегу Сааведру с убедительной победой на выборах Президента Республики Никарагуа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"На протяжении десятилетий вы неизменно пользуетесь широкой поддержкой граждан своей страны. Уверен, что под вашим мудрым руководством Никарагуа достигнет значительного прогресса в социальном и экономическом развитии, а многолетние дружественные отношения с Беларусью продолжат расширяться и укрепляться, открывая новые горизонты взаимовыгодного партнерства", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Хосе Даниэлю Ортеге Сааведре хорошего здоровья, успехов в выполнении ответственной государственной миссии, а никарагуанскому народу - мира и процветания. -0-