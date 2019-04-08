8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дэвида Малпасса с назначением на должность президента Группы Всемирного банка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Республика Беларусь придает большое значение контактам с этим влиятельным международным институтом, который играет очень значительную роль в обеспечении финансовой стабильности и устойчивого экономического роста, - говорится в поздравлении. - Белорусская сторона высоко ценит сотрудничество с банком по направлениям модернизации национальной экономики, развития малого и среднего бизнеса, укоренения передового опыта в сферах здравоохранения, образования и управления государственными финансами".

Александр Лукашенко пожелал Дэвиду Малпассу успехов в укреплении роли Всемирного банка в качестве одной из наиболее авторитетных и эффективных международных структур в сфере развития, а также отметил, что рассчитывает на поддержку взаимовыгодных совместных проектов.-0-