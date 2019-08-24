Лукашенко поздравил Дмитрия Лазовского с золотом в спринтерской гонке на ЧМ по летнему биатлону

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Дмитрия Лазовского с завоеванием золотой медали в спринтерской гонке среди юниоров на чемпионате мира по летнему биатлону в "Раубичах". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Молодец! Такие победы - важный этап для становления спортсменов, способных бороться за самые высокие места на крупнейших международных соревнованиях. Желаю тебе и всем белорусским юниорам успешно пройти этот путь к вершине спортивного Олимпа", - говорится в поздравлении.-0-