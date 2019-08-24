Лукашенко поздравил Дмитрия Лазовского с золотом в спринтерской гонке на ЧМ по летнему биатлону

Дмитрий Лазовский
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Дмитрия Лазовского с завоеванием золотой медали в спринтерской гонке среди юниоров на чемпионате мира по летнему биатлону в "Раубичах". Об этом БЕЛТА сообщили в
"Молодец! Такие победы - важный этап для становления спортсменов, способных бороться за самые высокие места на крупнейших международных соревнованиях. Желаю тебе и всем белорусским юниорам успешно пройти этот путь к вершине спортивного Олимпа", - говорится в поздравлении.-0-
Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл юниорский спринт летнего ЧМ
Белорус Дмитрий Лазовский показал результат 21 мин. 30,5 сек. Серебро у чеха Микулаша Карлика (+25,3 сек.), обладателем бронзы стал украинский биатлонист Юрий Ситник (+30,9 сек.).