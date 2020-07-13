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Президент
13 июля 2020, 20:20

Лукашенко поздравил Дуду с переизбранием Президентом Польши

Президент Польши Анджей Дуда (в центре). Фото EPA - EFE
Президент Польши Анджей Дуда (в центре). Фото EPA-EFE

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Анджея Дуду с избранием на очередной срок на пост Президента Республики Польша. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Выбор десятков миллионов поляков, который обеспечил победный результат голосования, убедительно свидетельствует о поддержке народом курса на укрепление польского государства, повышение благополучия и безопасности его граждан", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление основанных на доверии и уважении добрососедских отношений и конструктивного сотрудничества между Минском и Варшавой во всех отраслях взаимного интереса.

Александр Лукашенко пожелал Анджею Дуде плодотворной работы на высшей государственной должности, а жителям Польши - мира, гражданского согласия и быстрого преодоления временных трудностей.-0-

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