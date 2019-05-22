Лукашенко поздравил Джоко Видодо с переизбранием на пост Президента Индонезии

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично поздравил Джоко Видодо с переизбранием на пост Президента Республики Индонезия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что ваши опыт и политическая мудрость будут и далее способствовать прогрессивному развитию и процветанию страны", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь придает большое значение взаимовыгодному сотрудничеству с Индонезией и укреплению дружественных отношений между двумя народами, выразил надежду на активное расширение белорусско-индонезийского диалога на всех уровнях.

"Пользуюсь этим случаем, чтобы пригласить вас посетить Республику Беларусь с официальным визитом в удобное время", - отметил глава государства.-0-