Лукашенко поздравил Джоко Видодо с переизбранием на пост Президента Индонезии

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично поздравил Джоко Видодо с переизбранием на пост Президента Республики Индонезия. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Убежден, что ваши опыт и политическая мудрость будут и далее способствовать прогрессивному развитию и процветанию страны", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь придает большое значение взаимовыгодному сотрудничеству с Индонезией и укреплению дружественных отношений между двумя народами, выразил надежду на активное расширение белорусско-индонезийского диалога на всех уровнях.
"Пользуюсь этим случаем, чтобы пригласить вас посетить Республику Беларусь с официальным визитом в удобное время", - отметил глава государства.-0-
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