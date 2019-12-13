Лукашенко поздравил Джонсона с убедительной победой партии консерваторов на выборах в Великобритании

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с убедительной победой партии консерваторов на внеочередных парламентских выборах. Об этом БЕЛТА сообщили в Reuters белорусского лидера.

"Лучший за последние несколько десятилетий результат консерваторов свидетельствует о поддержке обществом Вашей деятельности по консолидации нации и готовности брать на себя ответственность за самые сложные политические решения. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество с новым правительством вашей страны, которая является одним из главных торговых и инвестиционных партнеров Беларуси в Европе", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также пожелал Борису Джонсону доброго здоровья, успехов в ответственной политической деятельности в интересах Соединенного Королевства и его жителей.

Как ранее сообщалось БЕЛТА со ссылкой на британский телеканал Sky News, партия консерваторов во главе с премьер-министром обеспечила себе большинство в Палате общин: 364 места из 650. Лейбористы во главе с Джереми Корбином получили 203 мандата, Шотландская национальная партия - 48, Либерально-демократическая партия - 11. Это крупнейшая победа консерваторов с 1987 года и худший результат лейбористов за десятилетия, отмечает BBC. После выборов в 2017 году у консерваторов было на 47 мандатов меньше. У лейбористов же, напротив, было на 59 мест больше.

Явка избирателей на прошедших 12 декабря выборах составила 67,3% (почти 32 млн человек).

Выборы в парламент Великобритании традиционно проводятся каждые четыре или пять лет. Но в октябре депутаты проголосовали за внеочередной опрос. Это первые выборы почти за 100 лет, которые проводятся в стране в декабре.-0-

Партия консерваторов уверенно победила на выборах в Великобритании Согласно данным, полученным с 649 избирательных округов из 650, партия консерваторов обеспечила себе большинство в Палате общин: 364 места из 650.