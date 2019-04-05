Лукашенко поздравил Джорджа Веллу с избранием Президентом Мальты

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Джорджа Веллу с избранием Президентом Республики Мальта. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Убежден, что Ваша деятельность на этой ответственной должности будет способствовать поступательному социально-экономическому развитию Мальты и укреплению ее политического веса на европейской арене", - говорится в поздравлении.
Глава белорусского государства выразил надежду на плодотворную совместную работу ради благополучия народов двух стран, а также готовность установить и поддерживать контакт с Президентом Мальты в целях обсуждения различных вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Александр Лукашенко, пользуясь случаем, пригласил Джорджа Веллу посетить торжественные церемонии открытия и закрытия II Европейских игр, которые пройдут соответственно 21 и 30 июня 2019 года в столице Беларуси.-0-
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