Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием Президентом Греции

Associated Press Екатерина Сакелларопулу. Фото

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием на пост Президента Греции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. "Убедительные итоги голосования парламентариев ярко свидетельствуют о поддержке вашего курса на сохранение гражданского согласия, создание необходимых условий для дальнейшего оздоровления национальной экономики и укрепления позиций страны на международной арене", - говорится в поздравлении. Беларусь и Греция развивают традиционно дружественные и конструктивные отношения. "Уверен, что эффективная реализация существующего потенциала взаимодействия в торговой, образовательной, научной и туристической отраслях полностью соответствует интересам обоих государств", - отметил глава государства. Александр Лукашенко пожелал Екатерине Сакелларопулу доброго здоровья и успехов в политической карьере, а также предложил совместно работать на пользу народов двух стран.-0- Президентом Греции впервые станет женщина 63-летняя Екатерина Сакелларопулу получила поддержку 261 депутата из 300. За нее проголосовали в частности представители правящей партии "Новая демократия", оппозиционной Коалиции радикальных левых сил СИРИЗА и левоцентристского альянса "Движение перемен" (КИНАЛ). Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!