Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием Президентом Греции

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием на пост Президента Греции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Убедительные итоги голосования парламентариев ярко свидетельствуют о поддержке вашего курса на сохранение гражданского согласия, создание необходимых условий для дальнейшего оздоровления национальной экономики и укрепления позиций страны на международной арене", - говорится в поздравлении.
Беларусь и Греция развивают традиционно дружественные и конструктивные отношения. "Уверен, что эффективная реализация существующего потенциала взаимодействия в торговой, образовательной, научной и туристической отраслях полностью соответствует интересам обоих государств", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Екатерине Сакелларопулу доброго здоровья и успехов в политической карьере, а также предложил совместно работать на пользу народов двух стран.-0-