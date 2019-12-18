Лукашенко поздравил Эмира Катара и его заместителя с Национальным днем

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18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада аль-Тани, его заместителя шейха Абдаллу бен Хамада аль-Тани и народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. "С удовлетворением отмечаю, что развитие сотрудничества между нашими дружественными странами сохраняется на высоком уровне. Решение об открытии в этом году посольства Катара в Минске является положительным шагом, который придаст новую динамику белорусско-катарским отношениям", - говорится в поздравлении Эмиру Государства Катар. Александр Лукашенко пожелал шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани крепкого здоровья, счастья и успехов, а всему катарскому народу - мира и дальнейшего прогресса.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!