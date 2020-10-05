Лукашенко поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон. Фото из архива

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"На родине и далеко за ее пределами вас по праву считают опытным и авторитетным руководителем государства, чьи усилия и политическая воля обеспечили устойчивое развитие Таджикистана, рост его влияния на международной арене", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит личный вклад Эмомали Рахмона в укрепление многопланового взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Таджикистаном. "Убежден, что совместными стараниями мы сумеем углубить традиционно дружественные белорусско-таджикские отношения в целях дальнейшего повышения качества жизни наших граждан", - подчеркнул глава государства.-0-