Лукашенко поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Богатый жизненный опыт, неустанное служение целям развития Таджикистана являются прочной основой вашей успешной, многогранной государственной деятельности, пользующейся неизменной поддержкой народа", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят усилия Президента Таджикистана, которые он направляет на укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

"Уверен, что наша совместная работа будет служить полноценной реализации огромного потенциала взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций", - отметил Александр Лукашенко.-0-