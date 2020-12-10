Лукашенко поздравил Ги Пармелена с избранием на должность Федерального президента Швейцарии

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ги Пармелена с избранием на должность Федерального президента Швейцарской Конфедерации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства выразил надежду на продолжение взаимовыгодного сотрудничества двух стран во всех отраслях, в первую очередь в сферах торговли и инвестиций, науки и инноваций, цифровизации и развития новых технологий.

"Рассчитываю на осуществление в следующем году ряда совместных мероприятий, направленных в том числе на углубление белорусско-швейцарских экономических связей, - говорится в поздравлении. - Убежден, что дальнейшее выстраивание двусторонних отношений, основанных на близости внешнеполитических подходов, взаимном доверии и уважении, в полной мере соответствует интересам народов Беларуси и Швейцарии".

Александр Лукашенко пожелал Ги Пармелену крепкого здоровья и плодотворной деятельности на ответственном государственном посту.-0-