Лукашенко поздравил "Горизонт" с победой в финале женской Европейской баскетбольной лиги

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил игроков и тренеров баскетбольного клуба "Горизонт" с победой в финале женской Европейской баскетбольной лиги. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваш дружный коллектив еще раз доказал, что белорусские спортсмены способны добиваться хороших результатов в игровых командных видах спорта", - отмечается в поздравлении.

"Молодцы, девчата, так держать!" - пожелал Александр Лукашенко.-0-