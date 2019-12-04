Лукашенко поздравил Хаге Гейнгоба с переизбранием на пост Президента Намибии

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4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Хаге Гейнгоба с победой партии "Народная организация Юго-Западной Африки" на всеобщих выборах и переизбранием на пост Президента Намибии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Существенная поддержка вашей кандидатуры свидетельствует о правильности курса на укрепление государства и мобилизацию общества для решения актуальных социально-экономических задач", - говорится в поздравлении.
Глава государства подтвердил заинтересованность в более динамичном развитии сотрудничества с Намибией, максимально эффективной реализации существующего потенциала двустороннего взаимодействия в различных сферах.-0-