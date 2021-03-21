Лукашенко поздравил Хасана Роухани и народ Ирана с праздником Навруз

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ирана Хасана Роухани и народ этой страны с праздником Навруз, который символизирует приход весны, возрождение природы, новый шаг в будущее. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Убежден, что в следующем году Иран при помощи своих друзей продолжит путь укрепления и прогрессивного развития независимого государства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Хасану Роухани здоровья и дальнейших успехов, а иранскому народу - мира и благополучия.-0-