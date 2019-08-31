31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил хлеборобов Брестской области с успешным завершением уборочной страды. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Сегодня "Дажынкі" встречает Брестская область. "Первая в стране открывает сезон торжественного чествования лучших тружеников села - всех, кто в этом году с честью принял вызов холодной весны, дождливого мая и аномально жаркого июня, собрав на хлебной ниве достойный урожай", - говорится в поздравлении.

Слаженно работали во время уборочной кампании агрономы, механизаторы, комбайнеры, руководители и специалисты. "Вы доказали, что являетесь рачительными хозяевами своей земли, умеете трудиться, учите ценить и уважать нелегкий труд сельчан", - подчеркнул глава государства, поблагодарив хлеборобов за трудолюбие, ответственность и самоотверженные будни.-0-