Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Высокий профессионализм, компетентность, незаурядная энергия и мудрость делают вас ярким примером политического лидера, успешно
решающего самые сложные государственные задачи", - говорится в поздравлении.
Глава государства поблагодарил Ильхама Алиева за конструктивный и заинтересованный подход к развитию белорусско-азербайджанских
отношений. Александр Лукашенко выразил убеждение, что многоплановое сотрудничество между двумя странами, основанное на принципах
стратегического партнерства, взаимного доверия и уважения, будет и далее углубляться и крепнуть на благо народов Беларуси и Азербайджана.-0-