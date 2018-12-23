Лукашенко поздравил Императора Японии с национальным праздником

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично поздравил Императора Японии Акихито с национальным праздником - Днем рождения Императора. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Более чем за четверть столетия дипломатических отношений между нашими странами пройден большой путь в развитии плодотворного двустороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями стороны смогут в полной мере реализовать значительный потенциал взаимодействия Беларуси и Японии в экономической, гуманитарной и других сферах.
Президент Беларуси пожелал Императору Японии крепкого здоровья и долголетия, а японскому народу - счастья и успехов.-0-
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