Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием серебряной награды на Олимпиаде

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по вольной борьбе Ирину Курочкину с ярким выступлением на Олимпиаде и завоеванием серебряной награды. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ты уверенно шла к олимпийскому успеху, возвращаясь с медалями с каждого крупного турнира. И на токийском ковре продемонстрировала высокое техническое мастерство, хладнокровие, умение терпеть и отличную физическую готовность, - говорится в поздравлении. - Спасибо тебе и твоим наставникам от всех болельщиков за это серебро и позитивные эмоции".

Александр Лукашенко пожелал Ирине Курочкиной крепкого здоровья, счастья и благополучия.-0-