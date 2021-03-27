Лукашенко поздравил иудеев с Песахом

Синагога в Витебске. Фото из архива

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с праздником Песах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В эти дни оживают древние традиции, основанные на почитании своей истории и мудрости старшего поколения, взаимопонимании, достойном воспитании детей и молодежи", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что на белорусской земле родились и выросли многие известные люди - славные сыновья и дочери еврейского народа, который всегда был и остается весомым участником межрелигиозного и общественного диалога, основанного на принципах единства, согласия и взаимоуважения.

"Убежден, радость Песаха принесет в ваши семьи мир и любовь, поможет поддержать тех, кому сейчас необходимы помощь, забота и внимание", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-