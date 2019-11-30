Лукашенко поздравил избранного Президента Уругвая и отметил интерес к развитию сотрудничества

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Луиса Лакалье Поу с победой на выборах Президента Восточной Республики Уругвай. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Результат электоральной кампании продемонстрировал поддержку обществом политического курса на укрепление страны и обеспечение ее устойчивого социально-экономического развития. Убежден, что ваши богатый опыт и профессионализм будут способствовать дальнейшему прогрессу и процветанию Уругвая", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Минск заинтересован в активизации политического диалога с Монтевидео, расширении сотрудничества на международной арене, поиске новых возможностей для интенсификации взаимодействия в торговой и инвестиционной сферах.

Александр Лукашенко также пожелал Луису Лакалье Поу крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии.-0-