Лукашенко поздравил известного белорусского тяжелоатлета Леонида Тараненко с 65-летием

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийского чемпиона Леонида Тараненко с 65-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Покоряя весь мир богатырской силой, упорством, выносливостью и духовной мощью, вы за свою блистательную карьеру завоевали множество высоких титулов, установили почти два десятка рекордов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Леонида Тараненко знают и ценят как непревзойденного атлета на помосте, настоящего товарища в жизни и мудрого наставника для молодых. "Ваше имя - сильнейшего человека планеты, выдающегося сына белорусской земли - навсегда вписано в историю мирового спорта", - подчеркнул Президент.-0-