Лукашенко поздравил юниорскую сборную по биатлону и ее лидера с достойным выступлением на ЧМ

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил юниорскую сборную Беларуси по биатлону и ее лидера Дмитрия Лазовского с достойным выступлением на чемпионате мира по летнему биатлону. Об этом БЕЛТА сообщили в
"На этом крупном международном спортивном форуме, который доверено провести Раубичам, вы прекрасно представили Родину, проявили незаурядное мастерство, волю, характер. Убедительно доказали, что в белорусском биатлоне растет достойная молодая смена", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал спортсменам сохранить набранный темп и стремление быть лучшими, стать достойными продолжателями славных традиций, заложенных предшественниками.
"Мы верим в вас и ждем новых побед!" - подчеркнул белорусский лидер.-0-