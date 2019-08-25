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25 августа 2019, 16:01

Лукашенко поздравил юниорскую сборную по биатлону и ее лидера с достойным выступлением на ЧМ

Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов на финише гонки преследования
Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов на финише гонки преследования

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил юниорскую сборную Беларуси по биатлону и ее лидера Дмитрия Лазовского с достойным выступлением на чемпионате мира по летнему биатлону. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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Белорусский атлет преодолел расстояние в 10 км за 26 мин. 4,2 сек. На второй позиции разместился его партнер по команде Никита Лобастов, проиграв лидеру гонки 19,8 сек. Бронзовую медаль завоевал россиянин Игорь Малиновский (отставание 29,1 сек.).

"На этом крупном международном спортивном форуме, который доверено провести Раубичам, вы прекрасно представили Родину, проявили незаурядное мастерство, волю, характер. Убедительно доказали, что в белорусском биатлоне растет достойная молодая смена", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал спортсменам сохранить набранный темп и стремление быть лучшими, стать достойными продолжателями славных традиций, заложенных предшественниками.

"Мы верим в вас и ждем новых побед!" - подчеркнул белорусский лидер.-0-

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