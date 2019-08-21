Лукашенко поздравил Католикоса всех армян Гарегина Второго с днем рождения

21 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Верховного Патриарха Католикоса всех армян Гарегина Второго. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В поздравлении отмечается, что Беларусь и Армению объединяют давние историко-культурные связи, в сохранении которых велика роль христианства.

"Ваш пастырский труд направлен на укрепление межконфессионального диалога, гражданского мира и согласия в обществе. Оставаясь неизменным сторонником расширения открытых партнерских отношений между нашими странами, Вы всегда способствуете дальнейшему упрочению дружбы армянского и белорусского народов", - подчеркнул глава государства.-0-