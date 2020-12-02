Лукашенко поздравил коллектив БГТУ с 90-летием со дня основания вуза

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного технологического университета с 90-летием со дня основания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что сегодня БГТУ по праву является ведущим отечественным учреждением высшего образования по подготовке квалифицированных специалистов для лесной, химической, полиграфической и других отраслей.

"Благодаря труду нескольких поколений сотрудников и выпускников вуза созданы передовые образовательные и научно-исследовательские школы, которые известны своими высокотехнологичными разработками для реального сектора экономики и социальной сферы", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что преподаватели и студенты университета и впредь будут делать все возможное для укрепления кадрового и производственного потенциала страны, ее успешного инновационного развития.-0-