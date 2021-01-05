Лукашенко поздравил коллектив госпиталя инвалидов войны с 75-летием

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив государственного учреждения "Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова" с 75-летием со дня основания организации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Три четверти века ваша клиника является эталоном качества оказания специализированной помощи ветеранам войн. Сегодня госпиталь представляет собой многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение. Здесь открыт республиканский геронтологический центр, в котором нашим ветеранам помогают сохранить жизненную и духовную силу, сделать их долголетие по-настоящему активным и творческим", - говорится в поздравлении.

"Непростая эпидемическая ситуация 2020 года еще раз подтвердила, что для вашего профессионализма и мужества не существует границ. В условиях пандемии коронавирусной инфекции своим добросовестным трудом вы продемонстрировали высокий гуманизм и готовность к самопожертвованию", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал коллективу госпиталя новых успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.-0-