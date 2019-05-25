Лукашенко поздравил коллектив литературного музея Янки Купалы с 75-летием учреждения

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Государственного литературного музея Янки Купалы с 75-летием со дня его основания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Соответствуя высоким требованиям времени, учреждение достойно выполняет свою миссию по исследованию, сохранению и популяризации исторических и современных духовных ценностей белорусов", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что сегодня музей является настоящей сокровищницей жизненного и творческого наследия классика отечественной культуры. Уникальные экспозиции его залов, разнообразные выставки и образовательные программы раскрывают перед посетителями многогранный образ Янки Купалы - поэта, писателя, драматурга, переводчика, публициста и общественного деятеля.

Глава государства выразил слова благодарности коллективу музея за ежедневную усердную работу и преданное служение родной Беларуси.-0-