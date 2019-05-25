Лукашенко поздравил коллектив литературного музея Янки Купалы с 75-летием учреждения

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Государственного литературного музея Янки Купалы с 75-летием со дня его основания. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Соответствуя высоким требованиям времени, учреждение достойно выполняет свою миссию по исследованию, сохранению и популяризации исторических и современных духовных ценностей белорусов", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что сегодня музей является настоящей сокровищницей жизненного и творческого наследия классика отечественной культуры. Уникальные экспозиции его залов, разнообразные выставки и образовательные программы раскрывают перед посетителями многогранный образ Янки Купалы - поэта, писателя, драматурга, переводчика, публициста и общественного деятеля.
Глава государства выразил слова благодарности коллективу музея за ежедневную усердную работу и преданное служение родной Беларуси.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3252 BYN
|2.321 BYN
|2.327 BYN
|USD
|2.0793 BYN
|2.078 BYN
|2.08 BYN
|RUB
|3.2206 BYN
|3.215 BYN
|3.222 BYN