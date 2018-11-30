Лукашенко поздравил коллектив МГЛУ с 70-летием со дня основания вуза

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Минского государственного лингвистического университета с 70-летием со дня основания вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что это ведущий научно-педагогический центр подготовки специалистов в области языкознания, лингвистического обеспечения внешнеэкономической деятельности и межкультурных коммуникаций. Он дал путевку в жизнь многим известным государственным деятелям, ученым, преподавателям, переводчикам.
"Сохраняя традиции отечественного образования, преемственность знаний и высокий уровень подготовки, ваш вуз пользуется большим доверием и популярностью", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко высказал убеждение, что и в дальнейшем авторитет университета будет поддерживаться профессиональными успехами педагогов и выпускников, преданных своему делу и Родине.-0-
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