Лукашенко поздравил коллектив Могилевской областной больницы с 50-летием со дня основания медучреждения

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Могилевской областной клинической больницы с 50-летием со дня основания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы выбрали своим призванием одну из самых благородных и нужных профессий на земле. За полвека в Могилевской областной клинической больнице сменилось несколько поколений высококлассных специалистов, созданы и передаются молодежи прекрасные профессиональные традиции, - говорится в поздравлении. - Вы не раз становились первыми в истории независимой страны по внедрению передовых методов и технологий диагностики, лечения и профилактики заболеваний. И всегда щедро делились наработками с коллегами из других регионов".

Глава государства обратил внимание, что клиника постоянно модернизирует свою материально-техническую базу, развивает востребованные и сложные направления, такие как трансплантология и кардиохирургия. "А в последние месяцы вы с полной самоотдачей боретесь с эпидемией коронавирусной инфекции", - отметил Александр Лукашенко.

Президент пожелал всем сотрудникам больницы крепкого здоровья, счастья и благополучия. "Убежден, целеустремленность и неиссякаемая энергия позволят вам прийти к новым профессиональным победам, ведь каждая из них - это спасенная жизнь", - подчеркнул глава государства.-0-