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29 мая 2021, 07:00

Лукашенко поздравил коллектив МТЗ с 75-летием образования предприятия

Фото из архива
Фото из архива

29 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив открытого акционерного общества "Минский тракторный завод" с 75-летием со дня основания предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Длинная и славная история МТЗ началась всего через год после окончания Великой Отечественной войны, когда было жизненно необходимо поднимать страну из руин, восстанавливать промышленность, пахать и сеять, - говорится в поздравлении. - Три четверти века продукция завода работает на человека, чье призвание - мирный созидательный труд на земле".

Глава государства отметил: "Трактор ВЕLАRUS - один из самых узнаваемых и востребованных отечественных брендов в мире. Сегодня холдинг "МТЗ" - это современные производства в белорусской столице, областных и районных центрах, сборочные цеха и сервисные центры в ближнем и дальнем зарубежье. Завод имеет разветвленную социальную инфраструктуру, является популярным объектом промышленного туризма".

Александр Лукашенко выразил убежденность, что, опираясь на многолетние традиции, заложенные ветеранами-тракторостроителями, многотысячный коллектив МТЗ будет и далее развивать родное предприятие, сохранять ведущие позиции на постсоветском пространстве, завоевывать новые рынки.-0-

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