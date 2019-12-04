Лукашенко поздравил коллектив музея Якуба Коласа с 60-летием со дня основания учреждения

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа с 60-летием со дня основания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что уникальные экспозиции залов, разнообразные проекты и программы музея привлекают посетителей, раскрывают перед ними многогранный образ знаменитого земляка.

"Сегодня учреждение является своеобразным центром отечественной культуры, местом, где бережно сохраняется история жизни и деятельности песняра - классика, который внес большой вклад в формирование литературного языка и патриотического сознания белорусского народа", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал коллективу музея счастья, здоровья, реализации новых идей и планов. "Уверен, что ваш непрерывный творческий поиск, энтузиазм и увлеченность своим делом будут и впредь содействовать популяризации богатого наследия нашей страны", - подчеркнул Президент.-0-

ДОСЬЕ: К 60-летию открытия Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа Творчество народного поэта Беларуси Якуба Коласа - целая эпоха в истории белорусской литературы. Память о народном песняре и его наследие сегодня бережно хранит Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа.