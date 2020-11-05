Лукашенко поздравил коллектив Несвижского завода медпрепаратов с 60-летием основания

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников ОАО "Несвижский завод медицинских препаратов" с 60-летием со дня основания предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Более чем за полвека завод прошел большой и сложный путь от изготовления удобрений и ветеринарных препаратов до полноценного производства современных лекарственных средств, соответствующих международным стандартам. И сегодня ваша фармацевтическая компания входит в число ведущих в отрасли, обладает высококвалифицированными кадрами, новейшими технологиями и точнейшими методами контроля качества", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что многолетняя история успешной работы Несвижского завода медицинских препаратов является результатом профессионализма и самого серьезного отношения к делу всего персонала. "Ваш непростой, но нужный людям труд заслуживает самой искренней благодарности, - отметил Александр Лукашенко. - Желаю коллективу и ветеранам новых успехов, здоровья, счастья".-0-