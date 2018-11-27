Лукашенко поздравил коллектив "Полоцк-Стекловолокно" с 60-летием со дня основания

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив открытого акционерного общества "Полоцк-Стекловолокно" с 60-летием со дня его основания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что созданное на исторической полоцкой земле уникальное предприятие за годы работы приобрело международное признание. Выпускаемые им современные высокотехнологичные материалы широко востребованы в производстве компьютерной, авиационной и космической техники, машиностроении и других сферах промышленности.

"Неслучайно 90% вашей продукции экспортируется почти в 50 стран мира. Сегодня "Полоцк-Стекловолокно" работает эффективно, рентабельно и с уверенностью смотрит в будущее. Не останавливаясь на достигнутом, вы реализуете новый этап в жизни предприятия - внедряете передовые технологии, осваиваете новые виды инновационной продукции", - говорится в поздравлении.

Президент Беларуси убежден, что высокий профессионализм и преданное отношение к делу сотрудников предприятия позволят выполнить поставленные задачи.-0-