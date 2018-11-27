Лукашенко поздравил коллектив "Полоцк-Стекловолокно" с 60-летием со дня основания

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив открытого акционерного общества "Полоцк-Стекловолокно" с 60-летием со дня его основания. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что созданное на исторической полоцкой земле уникальное предприятие за годы работы приобрело международное признание. Выпускаемые им современные высокотехнологичные материалы широко востребованы в производстве компьютерной, авиационной и космической техники, машиностроении и других сферах промышленности.
"Неслучайно 90% вашей продукции экспортируется почти в 50 стран мира. Сегодня "Полоцк-Стекловолокно" работает эффективно, рентабельно и с уверенностью смотрит в будущее. Не останавливаясь на достигнутом, вы реализуете новый этап в жизни предприятия - внедряете передовые технологии, осваиваете новые виды инновационной продукции", - говорится в поздравлении.
Президент Беларуси убежден, что высокий профессионализм и преданное отношение к делу сотрудников предприятия позволят выполнить поставленные задачи.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4118 BYN
|2.41 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.131 BYN
|2.131 BYN
|1.148 BYN
|RUB
|3.1948 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN