Лукашенко поздравил коллектив Президентской библиотеки Беларуси с 85-летием учреждения

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Президентской библиотеки Республики Беларусь с 85-летием со дня основания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Отвечая высоким требованиям времени, учреждение достойно выполняет свою миссию по сохранению и использованию фонда отечественных и зарубежных документов, ориентированных на политику, конституционное право, экономику и науку. Сегодня работа библиотеки направлена на укрепление белорусской государственности, духовно-культурных и нравственных ценностей общества", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что благодаря высокому творческому потенциалу и профессионализму коллектива читателям предоставляется широкий спектр услуг‚ доступ к мировым информационным ресурсам, успешно внедряются современные технологии.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что деятельность коллектива библиотеки и в дальнейшем будет направлена на формирование мировоззрения граждан и обеспечение стабильности.-0-