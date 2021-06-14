Лукашенко поздравил коллектив редакции газеты "Рэспублiка" с 30-летием издания

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции газеты "Рэспублiка" с 30-летием со дня выхода первого номера издания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вы по праву можете гордиться своим изданием, в редакции которого усилиями нескольких поколений журналистов сложились собственные традиции и стиль. Газета много пишет о жизни страны, о реальной экономике, о том, что интересует и заботит каждого человека", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что благодаря высокому профессионализму сотрудников редакции и качественной аналитике "Рэспублiка" прочно удерживает одно из ведущих мест в информационном пространстве независимой Беларуси.

"Убежден, что вы и впредь будете правдиво и ответственно освещать события в стране и мире, тем самым укрепляя единство народа и содействуя процветанию нашей республики", - подчеркнул глава государства.-0-