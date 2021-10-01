1 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике с 15-летием создания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"У нашей страны славные традиции, сильная тренерская школа и яркие победы белорусских граций на самых престижных соревнованиях, - отметил глава государства. - В этом прекрасном виде спорта первой олимпийской чемпионкой из Беларуси стала Марина Лобач, а в Токио на пьедестал поднялась уже ее ученица Алина Горносько".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что и впредь лучшие тренеры и специалисты центра будут готовить достойную смену нашим прославленным гимнасткам, воспитывать настоящих чемпионов и патриотов Родины.-0-