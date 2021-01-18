Лукашенко поздравил коллектив старейшего издательства "Беларусь" с 100-летием предприятия

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив издательства "Беларусь" с 100-летним юбилеем предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
"Его история неразрывно связана с судьбой нашей страны, становлением белорусской государственности, трудовыми и ратными подвигами народа, развитием национальной культуры и книгопечатания", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что сегодня коллектив издательства с гордостью выполняет важную миссию - создает летопись независимой Беларуси, несет людям свет высокой духовности, приобщает их к богатому историко-культурному наследию, учит любить и ценить Родину.
"Убежден, ваши дальнейшие творческие свершения станут ярким примером плодотворного труда на благо счастливого будущего нашего любимого Отечества", - подчеркнул глава государства.-0-