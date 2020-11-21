Лукашенко поздравил коллектив ВГУ имени П.М. Машерова со 110-летием вуза

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Витебского государственного университета имени П.М. Машерова со 110-летием со дня основания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сохраняя и приумножая традиции отечественного высшего образования, вы укрепляете статус одного из старейших белорусских учебных заведений с богатой историей и солидной научной базой", - говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что сегодня время ставит перед коллективом университета глобальные задачи: система обучения будущих специалистов должна соответствовать высокому спросу на новые компетенции и современные знания. "Важно, чтобы выпускники прославляли свой вуз не только как профессионалы, но и как патриоты", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что мастерство, стремление к новаторству и личный пример преподавателей университета будут способствовать успешной реализации главных целей государственного строительства - интеллектуального развития нации и сохранения суверенитета Беларуси.-0-